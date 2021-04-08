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Бокс

Майк Тайсон может провести в 2021 году бои против Холифилда и Льюиса

отАндрей Огородник

Апр 8, 2021 , ,
Майк Тайсон

Легенда мирового бокса Майк Тайсон в єтом году планирует свое громкое возвращение на ринг.

В планах бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе проведение двух боев, против своих бывших противников Эвандера Холифилда и Ленокса Льюиса, о чем он заявил в своем интервью.

«Я хочу Холифилда и Льюиса в этом году. Хочу их обоих, думаю, что смогу подраться с ними в этом году. В противном случае, я проведу бой с Тайсоном Фьюри», — сказал Тайсон.

Отметим, что выступая на профи-ринге Майк Тайсон дважды потерпел поражение от Холифилда и раз от Люиса.

от Андрей Огородник

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