Майк Тайсон может провести в 2021 году бои против Холифилда и Льюиса

Легенда мирового бокса Майк Тайсон в єтом году планирует свое громкое возвращение на ринг.

В планах бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе проведение двух боев, против своих бывших противников Эвандера Холифилда и Ленокса Льюиса, о чем он заявил в своем интервью.

«Я хочу Холифилда и Льюиса в этом году. Хочу их обоих, думаю, что смогу подраться с ними в этом году. В противном случае, я проведу бой с Тайсоном Фьюри», — сказал Тайсон.

Отметим, что выступая на профи-ринге Майк Тайсон дважды потерпел поражение от Холифилда и раз от Люиса.