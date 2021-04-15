Альварес готов побить Мейвезера

Чемпион мира по версии WBA и WBC Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) говоря о своем поражении экс-чемпиону мира в 5-ти весовых категориях Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) отметил, что сейчас бы точно победил бы американца.

По его словам, это был бы совершенно другой бой.

«Я стал опытней и многому научился. Поражение многое мне дало. После него я пообещал себе, что стану лучшим, и добился своего. На тот момент, конечно, я переживал, но только Бог знает, почему все происходит так, как происходит», – приводит слова Альвареса fightnews.com.

Напомним, Канело и Мейвезер бились в 2013 году, тогда Флойду отдали победу большинство судей.