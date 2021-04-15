Гвоздик не рассматривает возвращение на ринг

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) сообщил, что он не думает возвращаться в ринг.

По словам боксера, он знает какие реалии на сегодняшний день реалии в его весе.

«Я прекрасно понимал, что это такой юмор, мне никто сейчас бой со Смитом не сделает, поэтому я решил постебаться над теми, кто так говорил. Не могу сказать, что я ищу этот бой, но в любом случае, я же всегда открыт к переговорам», — сказал он.

Также он добавил, что в будущем все может быть

«Давайте я оставлю интригу. Я его не рассматриваю, но никогда не говори никогда», — сказал украинец в интервью Youtube каналу Luckypunchnet.