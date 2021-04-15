Гвоздик опроверг информацию о готовности вернуться в ринг

Известный украинский боксер Александр Гвоздик прокомментировал слухи о своей готовности вернуться в большой бокс.

После победы Джо Смита украинский боксер в соц.сетях написал о готовности сразится с американцем.

Давайте вернемся к реальности: на сегодняшний день условия, чтобы я вернулся такие, что мне никто никогда в жизни не даст даже третью часть этих условий. Я не вижу смысла об этом говорить. Если зрителю нужна сенсация – это должно быть достойное финансовое вознаграждения.

Напомним, после победы над Максимом Власовым Джо Смит младший завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.