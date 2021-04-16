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Бокс

Накатани готовится к бою против Ломаченко

отАндрей Огородник

Апр 16, 2021 , ,
Василий Ломаченко

Ближайший соперник украинского экс-чемпиона мира Василия Ломаченко Масайоши Накатани прокомментировал будущий бой.

Как уже сообщалось ранее, японский боксер должен стать первым противником Василия Ломаченко с момента поражения от Теофимо Лопеса. Интересно, что крайнее поражение Накатани также получил от недавнего обидчика украинца. Встреча запланирована на средину июня — начало июля.

«Я хочу провести этот бой. Думаю о том, какая стратегия даст мне наибольшие шансы на победу. По правде говоря, если после того, как я удивил мир, я сделаю это и с Ломаченко, то это еще больше поднимет мою цену. Уровень внимания ко мне тоже изменится. Я показал себя с серьезными соперниками. Хочу победить и подтвердить свой уровень».

от Андрей Огородник

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