Накатани готовится к бою против Ломаченко

Ближайший соперник украинского экс-чемпиона мира Василия Ломаченко Масайоши Накатани прокомментировал будущий бой.

Как уже сообщалось ранее, японский боксер должен стать первым противником Василия Ломаченко с момента поражения от Теофимо Лопеса. Интересно, что крайнее поражение Накатани также получил от недавнего обидчика украинца. Встреча запланирована на средину июня — начало июля.

«Я хочу провести этот бой. Думаю о том, какая стратегия даст мне наибольшие шансы на победу. По правде говоря, если после того, как я удивил мир, я сделаю это и с Ломаченко, то это еще больше поднимет мою цену. Уровень внимания ко мне тоже изменится. Я показал себя с серьезными соперниками. Хочу победить и подтвердить свой уровень».