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Бокс

Александр Захожий — чемпион WBC Francophone

отАндрей Огородник

Апр 18, 2021 , ,
Александр Захожий

Известный украинский боксер Александр Захожий сумел завоевать первый в своей карьере крупный титул. Благодаря победе над польским боксером Вервейко украинец стал обладателем пояса WBC Francophone.

По большему счету больших проблем с завоеванием титула украинский боксер не испытал, своего соперника он «уложил» уже в первом раунде. Для Захожия эта победа стала 15 в 15 боях профессиональной карьеры, десять побед он одержал нокаутом.

Напомним, также в ходе вчерашнего вечера победы одержали украинцы полусредневес Карен Чухаджян (18-1, 8 КО) и боксер среднего веса Андрей Великовский (19-2-1, 11 КО).

от Андрей Огородник

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