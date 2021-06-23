Накатани заявил, что победит Ломаченко

Легковес из Японии Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) перед поединком против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) заявил, что если победит украинца, то будет просить реванш против Лопеса.

«Мой план на бой с Ломаченко – победить. Лучший ли это бой в моей карьере – да. В идеале хотел бы работать в своем темпе в первой половине боя и добиться нокаута в середине второй половины.

После победы над Ломаченко хочу реванш с Лопесом. Против Ломаченко хочу доказать свою силу», – сказал Накатани.

Напомним, в 2019 году японец проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

Добавим, бой Ломаченко против Накатани пройдет в ночь на 27 июня.