Ломаченко — Накатани: превью, мнение букмекеров онлайн трансляция

Бой Василия Ломаченко против Масаеши Накатани состоится в Virgin Hotels в Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь с субботы на воскресенье. Несмотря на то, что на кону боя не будет стоять титул чемпиона мира, бой должен стать одним из самых значительных в дивизионе в этом календарном году. Для украинского боксера это будет нелегко испытание, как предполагают некоторые эксперты. Накатани входит в десятку лучших бойцов в дивизионе и может стать очень серьезные вызовов для украинца.

Большое возвращение Ломаченко

Этот бой будет показательным для Ломаченко, который впервые выйдет на ринг после поражения от Теофимо Лопеса. Это поражение было шокирующим для многих, поскольку один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории упустил возможность стать абсолютным чемпионом мира. Дело даже не в том, что Ломаченко уступил в своем важнейшем поединке среди профессионалов, а в том, как он это сделал. Украинец провел худший свой бой в профессионалах, но по всем параметрам ступил своему сопернику. Лома не продемонстрировал ни своей скорости, ни своих характеристик, ни бойцовского характера.

Бывший чемпион трех весовых категорий и двукратный олимпийский чемпион после поражения в октябре 2020 года перенес операцию на плече и теперь готов вернуться в ринг. Многое было сказано о проблемах с плечом, с которыми он столкнулся в бою с Лопесом, и в центре внимания будет форма Ломы, когда он снова вернется в центр ринга.

Бой с Лопесом мог стать пиком вершины карьеры украинского боксера, он мог бы стать абсолютным чемпионом мира и мог бы даже завершить карьеру, ведь украинец фактически достиг всех возможных высот. Однако теперь Ломаченко вернулся оттуда, откуда стартовал. Впервые после своего дебютного боя в профи Василий выйдет в ринг, а на кону не будет стоять титул чемпиона мира. Фактически Ломаченко начинает все с начала. Ему нужно проходить крепкого Накатани, а потом возможно появится возможность выйти в ринг за чемпионский пояс.

Главной ошибкой самого Ломаченко и его команды было то, что он не прописал возможность обязательного реванша в случае поражения от Лопеса. Теперь вряд ли Лопес просто так захочет дать еще один шанс украинцу, Ломаченко теперь придется ждать и собирать сумму денег, чтобы привернуть внимание американского боксера и получит второй шанс. Все не в руках украинца, но единственное, что он может выходить в ринг и побеждать соперников, вернуть веру в себя и надеяться на лучшее.

Масаеши Накатани

Масаеши Накатани — бывший чемпион в легком весе, который прославился в Японии перед тем, как перебраться в США для того, чтобы развивать свою карьеру на новом уровне с более серьезными оппонентами.

Накатани также выходил в ринг с Теофимо Лопесом, и хотя он потерпел единственное поражение в карьере, он все же стал для американца серьезным испытанием. Накатани оправился от поражения Лопеса, отправив Феликса Вердехо в технический нокаут в девятом раунде в их декабрьском поединке.

Накатани обладает заметными физическими преимуществами, такими как преимущество в росте и размахе рук. Преимущества Ломы, скорее всего, будут заключаться в скорости, работе ног и превосходным IQ.

Для японца это будет только третий бой за пределами Японии, но он уже доказал, что не будет мальчиком для избиения. Ломаченко придется включиться на полную, чтобы одержать победу.

Мнение букмекеров

Победа Ломаченко – 1.09

Победа Накатани – 9.50

Трансляция

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