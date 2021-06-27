Ломаченко прокомментировал победу над Накатани

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) сделал заявление после победы над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

Украинец отметил, что он сделал то, что было запланировано командой, стратегия была выстроена, победа была достигнута.

«Была стратегия работать вторым номером, потому что его рост и длина рук не позволяли бы мне действовать первым. Я должен был действовать на контратаке, что у меня и получалось», — сказал боксер.

Также он добавил, что в этом бою все было хорошо и не было никаких проблем со здоровьем.

«Мне сложно было работать первым номером, я работал всегда вторым, все время был сконцентрирован и сфокусирован на своей атаке. Я контролировал свое плечо и не давал ему резких движений», — добавил Ломаченко.