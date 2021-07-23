Усик – Джошуа: где смотреть бой

Поединок между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет транслировать платформа MEGOGO.

Бой пройдет 25 сентября на лондонской арене «Тоттенхэм».

Событие пройдет в формате pay-per-view (с платой за просмотр).

Цена для подписчиков пакета «Спорт» и «Максимальная» будет составлять 29 грн, для других подписчиков – 49 грн.

Для любителей бокса, не имеющих подписки, цена будет составлять 49 грн накануне события, 99 грн – в день поединка.