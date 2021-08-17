Усик вошел в топ-10 супертяжеловесов от The Ring

Известный портал The Ring обнародовал рейтинг боксеров супертяжелого веса.
Чемпион The Ring – обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО). Первую строчку рейтинга занял чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Вторым идет Деонтей Уайлдер, а третьим — Диллиан Уайт.
Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) идет на 10-м месте.
1. Энтони Джошуа (Великобритания)
2. Деонтей Уайлдер (США)
3. Диллиан Уайт (Великобритания)
4. Джозеф Паркер (Австралия)
5. Энди Руис (Мексика)
6. Луис Ортис (Куба)
7. Майкл Хантер (США)
8. Оскар Ривас (Колумбия)
9. Джо Джойс (Великобритания)
10. Александр Усик (Украина)