Джошуа сообщил, чем опасен Усик

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) выделил преимущество у своего оппонента украинца Александра Усика (18-0, 13 KO).

По его словам, самая большая угроза соперника — позиция левши.

«Я узнал, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу и, в целом, в какой момент нужно наносить ответный удар», — сказал боксер.

Также британец добавил, что опасность заключается еще и в том, что он привык драться с большими парнями и все его соперники действовали практически одинаково в бою с ним.

«Но последние три месяца, мне пришлось готовиться к нему, поэтому я могу сказать, что адаптировался», – добавил Джошуа.

Напомним, бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.