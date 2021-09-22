Гвоздик раскрыл задачу Усика в бое против Джошуа

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик перед боем украинца Александра Усика против чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа заявил, что бой не будет развиваться быстро.

«Основная задача Джошуа — выдерживать дистанцию, покидать джеб. Бой на тихой волне его устроит. Плюс, поединок пройдет в Англии, где будет боксировать самая большая британская звезда в боксе, которую терять никто не хочет.

Для Саши, наоборот, бой на тихой волне — не вариант. Ему, наоборот, нужно быть активным, подавить Джошуа темпом, комбинациями, постоянно закручивать его. Не заряжаться на удар, поскольку не думаю, что Саша впечатлит этим Джошуа на уровне супертяжелого веса», — сказал Гвоздик в интервью sportarena.com.

По его словам, Джошуа будет работать с джебом, а задачей Усика будет раздергать его и заставить мазать, чтобы он больше уставал.

Напомним, бой Усика против Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.