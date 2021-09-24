Джошуа vs Усик: превью, прогноз букмекеров, онлайн трансляция

В субботу вечером в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма» состоится грандиозный вечер бокса. На арене будет присутствовать 63 000 фанатов. Два олимпийских чемпиона будут стоять друг перед другом на ринге. Энтони Джошуа выйдет в ринг против Александра Усика в поединке за пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Кто фаворит

В субботу британец будет явным фаворитом по версии букмекеров, но, несмотря на большую разницу в физических параметрах, это может быть один из самых сложных поединков в его карьере.

Джошуа хорошо осведомлен о силе соперника, и он закончил длинный период подготовки. Британец хочет быть готовым к любому сценарию. Усик боксирует с противоположной позиции и давно известно, что именно такие боксеры доставляют больше всего проблем «правшам».

«За последнее время я много раз тренировался на грани выносливости. В спарринге я боксировал только левой рукой. Я понял, что попадание в трудную ситуацию может выявить скрытые слои и улучшить. Я улучшил свою умственную работу и теперь стал намного сильнее», — сказал Джошуа.

Многие сравнивают вес боя с Усиком с поединком с Владимиром Кличко в 2017 году, где Джошуа впервые столкнулся с таким высококлассным соперником. Экзамен он сдал, но не без проблем. Сегодня, однако, Джошуа — другой боксер, гораздо больше думающий на ринге и сражающийся с хладнокровием — хотя этого определенно не хватало в его первом бою с Энди Руисом-младшим, в котором Эй-Джей потерпел свое единственное профессиональное поражение до сих пор.

Александр Усик выиграл все, что можно было выиграть в первом тяжелом весе, и решил подняться выше и попытаться добиться того, чего добились немногие. Мало того, у него будет шанс после статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе выиграть чемпионский пояс в королевском дивизионе всего в третьем поединке после изменения веса. Украинец уверен в себе и умеет общаться с Джошуа. Прибыв в Лондон, Усик в интервью Sky Sports и на вопрос о субботней дуэли ответил, что выйдет на ринг спокойным, без какого-либо давления, а на вопрос о разнице в физических условиях ответил кратко и красноречиво:

«После первого раунда станет известно, преобладают сила или навыки»

Страх перед ареной и давление не будут минусом против Усика, потому что он провел все свои самые важные бои за границей, так будет и на этот раз.

Путь к вершине Энтони Джошуа

Энтони Джошуа — олимпийский чемпион из Лондона (2012) в супертяжелой весовой категории. Через год он дебютировал на профессиональном ринге, шагая как ураган. В первый год на его счету 9 побед. После очередных побед 10 апреля 2016 года с рекордом (16-0 16 нокаутов) AJ вступил в борьбу за чемпионский пояс IBF и досрочно победил Чарльза Мартина во втором раунде.

После успешной защиты с Бризилом и Молиной пришло время для величайшего испытания в карьере британца. 29 апреля 2017 года на переполненном стадионе «Уэмбли» Джошуа встретился с многолетним чемпионом Владимиром Кличко в объединении чемпионских поясов. После захватывающей борьбы в 11-м раунде техническим нокаутом Джошуа выиграл и завоевал пояса WBA и IBO.

31 марта 2018 года, в очередной унификации чемпионских поясов, на весах был пояс WBO, принадлежащий Джозефу Паркеру. Это был первый бой британца, в котором судьи определяли победителя, но все были единодушны, и Джошуа выиграл пояс WBO у новозеландца. Полгода спустя Энтони легко победил Александра Поветкина техническим нокаутом в 7-м раунде.

1 июня 2019 года мы стали свидетелями большой сенсации. Джошуа провел свой первый выездной бой. В знаменитом нью-йоркском Мэдисон-Сквер-Гарден ​​Энди Руис-младший поднялся и разгромил действующего чемпиона в 7-м раунде. Это была одна из величайших боксерских сенсаций в истории. Однако шесть месяцев спустя был бой-реванш, и AJ сделал свою домашнюю работу и вернул себе чемпионство, единогласно победив Руиса-младшего. Последний матч Джошуа состоялся 20 декабря 2020 года, остановив Кубрата Пулева в 9-м раунде.

Усик – король первого тяжелого веса

Александр Усик, как и Джошуа, является олимпийским чемпионом из Лондона (2012) в первой тяжелой весовой категории. Дебютировал в профессионалах в сентябре 2013 года, одержав досрочную победу. В 5-м бою украинец выиграл межконтинентальный пояс WBO, что значительно приблизило его к чемпионским шансам. 12 декабря, после победы над Педро Родригесом, Усик стал официальным претендентом на пояс WBO, которым владел Кшиштоф Гловацки.

17 сентября 2016 года на Ergo Arena Александр Усик встретился с поляком в своем 10-м профессиональном поединке. Усик после отличной борьбы уверенно победил Гловацки в 12 раундах и впервые стал чемпионом мира. В следующих двух боях чемпион Украины отправился в США и уверенно одолела Мчуну и Хантера, а затем выступил в турнире организованном WBSS. В первом турнирном бою он досрочно победил Марко Хака. В полуфинале Усик одержал победу над Майрисом Бриедисом и отобрал у него пояс WBC.

В гранд-финале 21 июля 2018 года на вечере бокса в Москве чемпионские пояса были полностью объединены с Муратом Гасижевом. Александр Усик полностью доминировал над соперником, единогласно выиграв весь турнир WBSS по очкам и, таким образом, стал чемпионом в категории круизеров со всеми поясами на бедрах — WBA, WBO, WBC и IBF.

В первой защите всех поясов чемпион не оставил шансов претенденту в Манчестере, нокаутировав Тони Беллеву в 8-м раунде. После этого боя Усик отдал пояса и объявил о переходе в супертяжелую категорию. В своем дебюте он нокаутировал Чазза Уитерспуна. 31 октября Усик встретился с солидным Дереком Чисорой с победой по очкам, которая открыла дверь к чемпионскому бою с Энтони Джошуа.

Мнение букмекеров

Победа Джошуа – 1.46

Победа Усика – 3.15

Трансляция

Начало поединка не раньше 23:00 25 сентября, в субботу. Встреча будет показана на платформе МЕГОГО. Бой нужно купить отдельно.