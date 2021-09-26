Джо Роган объяснил, где просчитался Джошуа

Комментатор UFC Джо Роган считает, что британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не достаточно уважал Александра Усика (19-0, 13 КО), потому и был повержен.

По его словам, поскольку об этом бое удалось договориться очень быстро, значит британец не считал его достаточно важным.

Также он считает, что Усик был нужен Джошуа даже не как обязательный претендент на титул, а просто как противник очень высокого класса, за счет которого Эй Джей смог бы доказать, что ему действительно нет равных, а история с поражением от Энди Руиса осталась в прошлом.

«Это симптом эпохи: мы привыкли, что в супертяжелом весе побеждает тот, кто больше и тяжелее. Но такой подход к делу порой лишает смысла все происходящее на ринге. Александр Усик этот смысл вернул», – сказал Роган.