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Бокс

Первые слова Усика после победы над Джошуа

отСергей Сумской

Сен 26, 2021 ,

Новый обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) заявил, что бой прошел именно так, как и предполагал.

По его словам, в некоторых моментах Джошуа его прижимал, но это незначительные вещи.

«Не было задачи остановить бой в 12-м раунде. Сначала я хотел это сделать, попал, кинулся, но мой тренер привел меня в чувства. Единственное, что я хотел сделать – это прославить господа. Эта победа от него.

Сегодня наша с женой годовщина – 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. На данный момент я хочу домой, потому что я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они балуются, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше. Это была еще не самая моя лучшая версия», – сказал Усик.

Напомним, украинец одолел британцам единогласным решением судей.

от Сергей Сумской

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