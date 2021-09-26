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Бокс

Разрушительное поражение: промоутер Джошуа поражен формой Усика

отСергей Сумской

Сен 26, 2021 ,

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн после поражения подопечного в бою против Украинца Александра Усика заявил, что был удивлен формой украинца.

«Разрушительное поражение. Усик в хорошей форме, у него отличные ноги, он наносил много ударов.

Он, вероятно, был немного более агрессивным, чем ожидалось.

Это было тяжелое поражение. Ночью он (Джошуа, — ред) был побежден лучшим игроком.

 Он (Джошуа, — ред) захочет провести бой-реванш.

Желание все еще есть. Он может намного лучше в этой борьбе», — приводит слова Хирна skysports.

от Сергей Сумской

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