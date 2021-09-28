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Бокс

Красюк сообщил, что Джошуа активировал пункт реванша с Усиком

отСергей Сумской

Сен 28, 2021 ,

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) активировал опцию реванша.

По его словам, Усик полностью готов к этому.

 «Реванш был прописан в контракте, он уже активирован, в принципе, стороной Джошуа. Я помню, как мы обсуждали с Александром вопрос реванша – он не огорчился, наоборот, обрадовался. Сказал: «Побью Антоху дважды», — сказал Красюк.

Также он добавил, что бой должен пройти в промежутке между февралем и мартом.

от Сергей Сумской

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