Красюк сообщил, что Джошуа активировал пункт реванша с Усиком

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) активировал опцию реванша.

По его словам, Усик полностью готов к этому.

«Реванш был прописан в контракте, он уже активирован, в принципе, стороной Джошуа. Я помню, как мы обсуждали с Александром вопрос реванша – он не огорчился, наоборот, обрадовался. Сказал: «Побью Антоху дважды», — сказал Красюк.

Также он добавил, что бой должен пройти в промежутке между февралем и мартом.