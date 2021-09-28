Усик заявил, что хотелось бы больше получить за бой

Новоиспеченный чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал некоторые детали о сумме, которую сумел заработать за поединок против Энтони Джошуа.

По его словам, хотелось бы заработать гораздо больше

«Про количество денег я вам еще не могу сказать, поскольку это то, что пишут в интернете, кто-то знает, говорят знатоки и все остальное. Хотелось бы гораздо больше. Не могу вам сказать, чтобы не обмануть.

Конечно, я уже начал праздновать. Друзья мои тоже это начали. Будем праздновать, стрелять салют», — сказал боксер.