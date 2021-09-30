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Бокс

Усик – Джошуа: Хирн не против провести реванш в Киеве

отСергей Сумской

Сен 30, 2021 ,

Промоутер Эдди Хирн не против провести бой-реванш между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в Украине.

Он отметил, что провел бы реванш на открытой площадке, сделал бы это в апреле.

«Я хотел бы провести поединок в Великобритании, но я уверен, что команда Усика хочет, чтобы он прошел в Киеве.

Если честно у меня нет проблем с этим. У меня нет проблем, чтобы поехать в Киев», – приводит слова Хирна Boxing News 24.

Также он отметил, что были предложения с Ближнего Востока, чтобы провести реванш там.

от Сергей Сумской

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