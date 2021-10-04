Усик: Фьюри или Уайлдер? Подерусь с любым

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) отметил, что готов подраться и с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

По его словам, будет обязательно смотреть этот бой, который будет очень хорошим.

«Я подерусь с любым соперником, который будет удерживать последний пояс. Мне без разницы, будет это Уайлдер или Фьюри. Я не умею делать прогнозы.

Единственное, что я могу вам предсказать – это то, что сегодня у меня будет фантастический ужин», – приводит слова Усика DAZN.

Напомним, бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября.