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Бокс

Арум назвал Усика превосходным технарем

отСергей Сумской

Окт 7, 2021

Глава Top Rank Боб Арум отметил, что он не был удивлен победой Александра Усиком (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Он отметил, что является большим другом из-за Ломаченко. Арум назвал украинца чрезвычайно умный, смешным и потрясающим парнем.

«Также я знаю, что он превосходный технарь, как и Ломаченко. Их обучал отец Василия. Поэтому я вообще не удивлен, что он нанес такой урон Джошуа. Если они снова подерутся, то произойдет то же самое», – приводит слова Арума FightHype.com.

от Сергей Сумской

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