Фьюри назвал Усика пятиминутным чемпионом

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) перед боем с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) заявил, что среди чемпионов остался последним, кто еще не проигрывал.

«А, я забываю, что Усик пять минут был чемпионом мира.

Я говорил о группе, которая была раньше – последние 10 лет. Я последний, кто до сих пор здесь, первый двукратный чемпион мира. У меня нет ни единого поражения. Я творю историю», – приводит слова Фьюри SecondsOut.

Напомним, поединок Фьюри против Уайлдера состоится 9 октября.