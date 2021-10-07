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Бокс

Фьюри назвал Усика пятиминутным чемпионом

отСергей Сумской

Окт 7, 2021 ,

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) перед боем с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) заявил, что среди чемпионов остался последним, кто еще не проигрывал.

«А, я забываю, что Усик пять минут был чемпионом мира.

Я говорил о группе, которая была раньше – последние 10 лет. Я последний, кто до сих пор здесь, первый двукратный чемпион мира. У меня нет ни единого поражения. Я творю историю», – приводит слова Фьюри SecondsOut.

Напомним, поединок Фьюри против Уайлдера состоится 9 октября.

от Сергей Сумской

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