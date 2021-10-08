Фьюри vs Уайлдер III: превью, мнение букмекеров, трансляция

Кажется, пришло время для решающего эпизода трилогии между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. В Лас-Вегасе снова будет противостояние «Короля цыган» и «Бронзового бомбардировщика». На кону чемпионский пояс WBC, который на данный момент принадлежит Тайсону Фьюри. Именно британец выйдет в ринг как действующий чемпион, а Уайлдер — с позиции претендента.

Это противостояние, которое вот уже несколько лет подогревает весь боксерский мир. Тайсон Фьюри — противоречивый и колоритный персонаж, а Деонтей Уайлдер — типичный боксерский панчер. Раньше их поединки вызывали большой интерес и это обязательно будет в этот раз. Это третий бой подряд между «Gipsy King» и «Bronze Bomber». В первой части была объявлена ​​ничья, а во второй, выиграл Тайсон Фьюри. Но им обоим еще есть что доказывать друг другу.

Тайсон Фьюри — единственный победитель Деонтэя Уайлдера. В феврале 2020 года «Король цыган» настолько доминировал над американцем, что его угол отказался от дальнейшей дуэли. Раньше Бронзовый бомбардировщик попал в нокдаун, и не было никаких признаков того, что он сможет переломить ход боя. Англичанин поразил своей скоростью и широким репертуаром ударов. Уайлдер постоянно пропускал удары. Эксперты по боксу сошлись во мнении: Фьюри был на класс лучше. Никто не сомневался, кто должен победить. Их первый бой выглядел иначе, потому что поединок был равным, и ничья не была спорным вердиктом.

Третий бой

Еще несколько месяцев назад Тайсон Фьюри думал, что он будет боксировать с Энтони Джошуа. Однако у Деонтая Уайлдера был контракт, в котором оговаривалось, что он будет иметь право на матч-реванш в случае поражения в феврале 2020 года. Американец эффективно соблюдал это положение, и Тайсон Фьюри был вынужден согласиться на бой. В противном случае он потерял бы чемпионские пояса. Изначально дуэль планировалась на июль, но «Король цыган» заразился коронавирусом. В такой ситуации вечер бокса перенесли на 9 октября (субботу).

И Тайсон Фьюри, и Деонтей Уайлдер – одни из лучших боксеров в мире. Последний держал чемпионский пояс WBC пять лет. История Тайсона Фьюри более сложна, потому что после того, как он выиграл в бою с Владимиром Кличко он не боксировал следующие три года, что привело к потере чемпионства. Затем «Король цыган» вернулся в форму, кульминацией которого стала дуэль с Уайлдером на MGM Grand Garden Arena.

Поклонники рассчитывают на грандиозный боксерский вечер, поскольку у них обоих есть привычка решать свои бои заранее. В первую очередь это владения Деонтей Уайлдера, который охотится за нокаутирующим ударом. На самом деле, если Уайлдер побеждает, то только нокаутом. Тайсон Фьюри может провести бой полностью, чтобы победить по очкам.

Тайсон Фьюри

«Король цыган» — выдающаяся фигура в мире бокса. Он боксер, который боролся с зависимостью и депрессией после победы над Кличко. Тайсон Фьюри пока не нашел своего победителя, ведь его рекорд — 31 профессиональный бой, из которых он выиграл 30 поединков. Единственный бой, в котором он не выиграл, был против Деонтэя Уайлдера в 2018 году. Что в нем поразило, так это то, что «цыганский король» поднялся с досок после одного из ударов «Бронзового бомбардировщика». Когда все подумали, что поединок окончен, Тайсон Фьюри подтвердил свою готовность продолжить бой. Таким образом, он показал замечательную стойкость к ударам.

Фьюри досрочно выиграл 21 дуэль, в т.ч. последний с Уайлдером. В то время «Король цыган» был лучше представлен на ринге, чем американец. Он был быстрее и динамичнее — невооруженным глазом было видно, кто доминировал в этой дуэли. Конечно, бокс Фьюри гораздо более разнообразен, чем боевой стиль Уайлдера.

Деонтей Уайлдер

Бронзовый бомбардировщик записывал неверотяные рекорды, пока на своем пути не встретил Тайсона Фьюри. Деонтей Уайлдер провел 44 профессиональных боя, из которых выиграл 42 поединка. Целый 41 раз он досрочно завершал бой в свою пользу! Единственная ничья и поражение на его счету — «Король цыган».

Деонтей Уайлдер — тип боксера, который охотится за решающим ударом. Его рука много весит, и Уайлдер это знает. Одни обвиняют его в отсутствии боксерского мастерства, другие — в том, что у него есть только один способ победить соперника. Его недостатки были выявлены Фьюри. Когда Уайлдер не мог ударить своего противника, он не знал, что делать. Возможно, в третьем поединке он изменит ход боя, но это должно быть связано с тем, что он предложит что-то из нового репертуара.

Мнение букмекеров

Победа Фьюри – 1.43

Победа Уайлдера – 3.30

Трансляция

Начало боя не ранее 04:00 десятого октября. Трансляция на платформе МЕГОГО.