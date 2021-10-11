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Бокс

Фьюри прокомментировал победу над Уайлдером

отСергей Сумской

Окт 11, 2021 ,

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) поделился мыслями о двух нокдаунах от экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в четвертом раунде их боя.

По словам британца, он не думал, что на этом все закончено.

«Я подумал: «Хорошо, я вскоре верну тебе это обратно». И я это сделал.  Я находился в сознании и слышал, как рефери считает: «Три, четыре…» Я всегда был там.

Уайлдер ударил меня, уронил, но в этом и вся жизнь. Это не о том, как много раз ты проигрывал или побеждал. Это о том, как ты можешь вернуться и двигаться дальше», – приводит слова Фьюри Top Rank Boxing.

Напомним, Фьюри сумел победить Уайлдера нокаутом в 11-м раунде.

от Сергей Сумской

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