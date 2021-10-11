Уорд: Усик не побьет Фьюри

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0, 16 КО) считает, что Тайсон Фьюри не проиграет украинцу Александру Усику. По его словам, британец неуклюжий боец, но мастеровитый и умеет драться.

«Усик не побьет Тайсона Фьюри. Тайсон – не просто большой и неуклюжий боец. Он мастеровитый и умеет драться. Я думаю, что он слишком массивный.

Энтони Джошуа должен подраться с Усиком в реванше. Я считаю, что Фьюри нужно встретиться с победителем, кто бы им ни оказался. Пусть Тайсон попытается завоевать еще один титул, и если он достигнет успеха, то ему больше нечего будет доказывать», – приводит слова Уорд для Behind The Gloves.

Напомним, Фьюри сумел победить Уайлдера нокаутом в 11-м раунде.