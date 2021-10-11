EURO.com.ua

Бокс

Уорд: Усик не побьет Фьюри

отСергей Сумской

Окт 11, 2021 ,

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0, 16 КО) считает, что Тайсон Фьюри не проиграет украинцу Александру Усику. По его словам, британец неуклюжий боец, но мастеровитый и умеет драться.

«Усик не побьет Тайсона Фьюри. Тайсон – не просто большой и неуклюжий боец. Он мастеровитый и умеет драться. Я думаю, что он слишком массивный.

Энтони Джошуа должен подраться с Усиком в реванше. Я считаю, что Фьюри нужно встретиться с победителем, кто бы им ни оказался. Пусть Тайсон попытается завоевать еще один титул, и если он достигнет успеха, то ему больше нечего будет доказывать», – приводит слова Уорд для Behind The Gloves.

Напомним, Фьюри сумел победить Уайлдера нокаутом в 11-м раунде.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Бокс

Уорд: Усик не побьет Фьюри

Окт 11, 2021 Сергей Сумской
Бокс

Фьюри прокомментировал победу над Уайлдером

Окт 11, 2021 Сергей Сумской
Бокс

Фьюри снова нокаутировал Уайлдера

Окт 10, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семнадцать − девять =

Вы пропустили

Футбол

Довбик заинтересовал турецкий клуб

Окт 11, 2021 Сергей Сумской
Бокс

Уорд: Усик не побьет Фьюри

Окт 11, 2021 Сергей Сумской
Бокс

Фьюри прокомментировал победу над Уайлдером

Окт 11, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Украина — Босния и Герцеговина: превью, мнение букмекеров, трансляция

Окт 11, 2021 Виктор