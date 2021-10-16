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Бокс

Белью раскрыл, в чем хорош Усик

отСергей Сумской

Окт 16, 2021 ,

Экс-чемпион мира Тони Белью объяснил, почему его соотечественник Энтони Джошуа не смог победить Александра Усика.

«Почему Джошуа не нажал на курок в бою с Усиком? Потому что это очень сложно сделать против Александра. В одну минуту он здесь, а в следующую его уже нет. Усик заставляет тебя думать и чувствовать, что он здесь, но на самом деле это совсем не так», – сказал Белью в интервью ютуб-каналу True Geordie Xtra.

По его словам, Усик мастерски чувствует дистанцию и держит ее под контролем, что показал в бою против британца.

Напомним, Усик сумел победить Джошуа единогласным решением судей.

от Сергей Сумской

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