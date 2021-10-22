Верховная Рада направила запрос Зеленскому о награждении Усика

В Верховной Раде просят президента Украины Владимира Зеленского наградить нового чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО).

Запрос о награждении боксера направил нардеп Анатолий Бурмич. Его поддержали 212 нардепов при необходимых 150 голосах. Направление запроса к главе страны поддержали 233 депутата при необходимых 226.

Напомним, 25 сентября Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, одолев британского боксера Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).