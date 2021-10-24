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Бокс

Уайт заговорил о бое с Фьюри

отСергей

Окт 24, 2021 ,

Супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) намерен встретиться в ринге против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

По его словам, WBC обяжет Фьюри драться с ним.

«Они уже говорили об этом. На самом деле это уже предписано, так что нам не нужно ждать.

Хочу, чтобы наш поединок состоялся в Великобритании. Лас-Вегас великолепно звучит, я хочу там провести поединок, но не с Фьюри, потому что с Тайсоном мы должны драться в Великобритании», – приводит слова Уайта Talk Sport.

Также он добавил, что это будет самым крупным боем за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в Великобритании со времен Леннокса Льюиса и Фрэнка Бруно.

от Сергей

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