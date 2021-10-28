EURO.com.ua

Бокс

Головкин и Мурата согласовали условия боя

отСергей

Окт 28, 2021

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) проведет встречу против обладателя титула WBA Super Рета Муратой (16-2, 13 КО).

Боксерам удалось согласовать все условия будущей схватки.

Как отмечает ESPN, объединительный поединок пройдет 29 декабря в Японии на 37-тысячной арене Saitama Super Arena.

Для Головкина этот поединок станет первым в рамках обновленной сделки с DAZN и первым в 2021 году.

Напомним, Мурат в декабре 2019 года одолел техническим нокаутом в 5-м раунде Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

от Сергей

Похожая запись

Бокс

Головкин и Мурата согласовали условия боя

Окт 28, 2021 Сергей
Бокс

Уайт заговорил о бое с Фьюри

Окт 24, 2021 Сергей
Бокс

Верховная Рада направила запрос Зеленскому о награждении Усика

Окт 22, 2021 Сергей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать − 6 =

Вы пропустили

Футбол

Девушка Роналду беременна близнецами

Окт 28, 2021 Сергей
Футбол

Стало известно, кто стал и. о. тренера Барселоны

Окт 28, 2021 Сергей
Футбол

Шахаб вывел Зарю в 1/4 финала Кубка Украины

Окт 28, 2021 Сергей
Бокс

Головкин и Мурата согласовали условия боя

Окт 28, 2021 Сергей