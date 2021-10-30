Ортис дал прогноз на бой-реванш Джошуа – Усик

Кубинский ветеран супертяжелого веса Луис Ортис (32-2, 27 КО) сделал прогноз на бой-реванш чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

По его словам, Джошуа снова проиграет.

«Мне все равно, биться с Усиком или же с Фьюри. Я подерусь с любым соперником. Все говорят, что я старый, но никто не хочет драться со мной», – приводит слова Ортиса FightHype.com.

Напомним, в первом бое Усик победил Джошуа единогласным решением судей.