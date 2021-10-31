Конор: Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор провел первую полноценную тренировку после травмы, которую он получил в 3-м бою против Дастина Порье.

По его словам, как сказал хороший друг Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся, сучки».

«Вернулся с удвоенной энергией.

Спасибо всем моим докторам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! Есть работа, которую нужно сделать. Эта работа – это то, чем я известен.

Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!», – заявил Макгрегор.