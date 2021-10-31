У Лопеса заявили, что не хотят реванша с Ломаченко

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), заявил, что не хочет проводить реванш против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

По его словам, в украинца нет ничего, что хочет Теофимо.

«Он бы никогда не сделал это для нас. Ломаченко сам не вписал опцию реванша в контракт, ведь вправду верил, что побьет моего сына, – сказал Лопес в интервью Fight Hub TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Лопесу в октябре 2020-го единогласным решением судей.