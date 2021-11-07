Украинец Захареев побил россиянина и завоевал золото ЧМ по боксу

19-летний украинский боксер Юрий Захареев добыл золото на ЧМ, который принимает Белград.

В весовой категории до 71 кг боксер был сильнее россиянина Вадима Мусаева. Захареев одержал победу единогласным решением судей – 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

На пути к победе украинский боксер выбил сомалийца Махмуда Саида (5:0), англичанина Мохаммеда Акбара (5:0), испанца Юба Сиссоко (5:0), казахстанца Асланбека Шымбергенова (3:2) и азербайджанца Сархана Алиева (5:0).

Стоит отметить, что для Украины это первое золото ЧМ с 2017 года.