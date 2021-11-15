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Бокс

Усик – Джошуа: где Хирн хотел бы провести реванш

отСергей

Ноя 15, 2021 ,

Промоутер Эдди Хирн отметил, что хотел бы провести реванш между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в Англии.

«Я думаю, что реванш пройдет в Великобритании. Первый их поединок на Tottenham Hotspur стал потрясающим событием. Я хотел бы это повторить или провести бой на «Уэмбли», — сказал он.

Также он заявил, что впереди еще переговоры с промоутером Усика, так как есть варианты в Украине и Ближнем Востоке.

«На самом деле, я не думаю, что Джошуа волнует, где пройдет реванш. Нам предстоит много работы, но мы скоро соберемся с Александром и начнем планировать бой», – приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, ранее Хирн заявлял, что реванш может пройти или в конце марта, или в начале апреля.

от Сергей

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