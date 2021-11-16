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Бокс

Ломаченко стал лучшим боксером по проценту точных силовых ударов

отСергей

Ноя 16, 2021 ,

Экс-чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) стал лидером рейтинга боксеров по лучшему проценту точных силовых ударов, который составил CompuBox.

Точность силовых ударов украинца составляет 47,7%. Вторым в рейтинге идет чемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (47,5%).

Напомним, что CompuBox — это компьютеризированная система оценки ударов.

Рейтинг CompuBox:

Василий Ломаченко – 47,7%

Теренс Кроуфорд – 47,5%

Сауль Альварес – 47,0%

Эррол Спенс – 46,3%

Давид Бенавидес – 46,0%

от Сергей

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