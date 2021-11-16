Ломаченко стал лучшим боксером по проценту точных силовых ударов

Экс-чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) стал лидером рейтинга боксеров по лучшему проценту точных силовых ударов, который составил CompuBox.
Точность силовых ударов украинца составляет 47,7%. Вторым в рейтинге идет чемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (47,5%).
Напомним, что CompuBox — это компьютеризированная система оценки ударов.
Рейтинг CompuBox:
Василий Ломаченко – 47,7%
Теренс Кроуфорд – 47,5%
Сауль Альварес – 47,0%
Эррол Спенс – 46,3%
Давид Бенавидес – 46,0%