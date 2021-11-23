Чжилей: Бой Усика и Джошуа многому меня научил

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей (22-0-1, 17 КО) после победы чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отметил, что это было яркое выступление.

«Я никогда не ожидал, что кто-нибудь из крузеров поднимется в супертяжелый вес и победит чемпиона мира. Этот бой многому меня научил.

Я знаю Усика еще с тех пор, как он был любителем и выступал на Олимпиаде. Я начал следить за ним в тот момент», – сказал Чжилей для Eat Sleep Boxing Repeat.

Также он добавил, что Усик является отличным бойцом, который обладает уникальный стиль.

Напомним, Усик сумел победить Джошуа единогласным решением судей.