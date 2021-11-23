EURO.com.ua

Бокс

Чжилей: Бой Усика и Джошуа многому меня научил

отСергей

Ноя 23, 2021 ,

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей (22-0-1, 17 КО) после победы чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отметил, что это было яркое выступление.

«Я никогда не ожидал, что кто-нибудь из крузеров поднимется в супертяжелый вес и победит чемпиона мира. Этот бой многому меня научил.

Я знаю Усика еще с тех пор, как он был любителем и выступал на Олимпиаде. Я начал следить за ним в тот момент», – сказал Чжилей для Eat Sleep Boxing Repeat.

Также он добавил, что Усик является отличным бойцом, который обладает уникальный стиль.

Напомним, Усик сумел победить Джошуа единогласным решением судей.

от Сергей

Похожая запись

Бокс

Чжилей: Бой Усика и Джошуа многому меня научил

Ноя 23, 2021 Сергей
Бокс

Ломаченко стал лучшим боксером по проценту точных силовых ударов

Ноя 16, 2021 Сергей
Бокс

Усик – Джошуа: где Хирн хотел бы провести реванш

Ноя 15, 2021 Сергей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девять − два =

Вы пропустили

Футбол

Динамо дома проиграло Баварии

Ноя 23, 2021 Сергей
Бокс

Чжилей: Бой Усика и Джошуа многому меня научил

Ноя 23, 2021 Сергей
Футбол

ПСЖ нашел замену Почеттино, если он уйдет в МЮ

Ноя 23, 2021 Сергей
Футбол

Экс-игрок Шахтера стал спортивным директором Вереса

Ноя 23, 2021 Сергей