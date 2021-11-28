Лопес – Камбосос: бой-реванш под угрозой из-за одного аспекта

В договоре на поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего (20-0, 10 КО) и Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) не была опция о провидении боя-реванша. Об этом сообщил корреспондент talkSPORT Майкл Бенсон.

«У Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа нет опции реванша. Бой был обязательной защитой титула IBF и ушел на промоутерские торги. Камбосос теперь может делать все, что захочет», – написал Бенсон на своей странице в твиттере.

Напомним, Камбосос одолел Лопеса раздельным решением судей.