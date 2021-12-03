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Бокс

В DAZN подтвердили перенос боя Головкина и Мураты

отСергей

Дек 3, 2021

Стриминговый сервис DAZN сообщил, что поединок чемпиона IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с обладателем титула WBA Super Ретой Муратой (16-2, 13 КО) не пройдет 29 декабря.

В заявлении сказано, что бой отложен из-за новых коронавирусных ограничений.

«К сожалению, бой Головкина против Мураты, первоначально запланированный на 29 декабря в Японии, был отложен из-за новых коронавирусных ограничений. Новая дата боя активно прорабатывается», – заявил DAZN.

Напомним, для Головкина этот бой станет первым в рамках новой сделки с DAZN. Два года назад стороны подписали договор на шесть боев общей стоимостью в 100 миллионов долларов.

от Сергей

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