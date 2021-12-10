Ломаченко — Комми: превью, мнение букмекеров, трансляция

Мэдисон-Сквер-Гарден — Нью-Йорк (Нью-Йорк, США) — именно здесь утром в воскресенье будут прикованы взоры всего боксерского мира. В ринге мы увидим двух бывших чемпионов мира — Василия Ломаченко (15-2-0) и Ричарда Комми (30-3-0). Предстоящий уик-энд будет насыщен множеством поединков на высшем уровне, однако можно не сомневаться, что эта дуэль станет самой популярной.

Ломаченко, бывший чемпион мира в трех весах, проигравший два пояса в легком весе (WBO и WBA) Теофимо Лопесу (16-1-0) в октябре прошлого года, все еще вспоминает бой, когда он проиграл молодому американцу единогласным решение судей. У украинца одна цель — вернуть себе титул короля категории до 135 фунтов и снова стать выдающимся боксером мирового бокса. «Лома» сделал первый шаг в этом направлении в июне, когда после тотального доминирования нокаутировал Масаёши Накатани в девятом раунде (19-2-0) на вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США), отправив своего беспомощного соперника на доски уже в пятом раунде.

Теперь планка поставлена ​​еще выше: Ричард Комми, как и Ломаченко, проигрывали Лопесу в прошлом, а точнее в 2019 году, хотя эти два боя однозначно несопоставимы. Комми, защищавший на тот момент чемпионский пояс по версии IBF, во втором раунде уступил американцу техническим нокаутом, и мы долго не видели его на ринге. Теперь, когда Теофимо Лопес после последнего поражения от Джорджа Камбососа (20-0-0) потерял три своих пояса (IBF — выиграл у Комми, а WBO, WBA и WBC Franchise — у Ломаченко), Ломаченко «охотится» на Камбососа.

— Я не рад поражению Лопеса, потому что знаю, что он чувствует, я был в той же ситуации, когда проиграл ему. Проиграть никогда не приятно. Когда проигрываешь, трудно продолжать двигаться вперед. Вам нужно найти свою мотивацию. Вы должны найти, что мотивирует вас в тренировочном зале вернуться в спортзал, усердно тренироваться и продолжить карьеру.Это спорт, это бокс. Вот почему мы любим бокс. — сказал Ломаченко на пресс-конференции в четверг.

В субботу исполнится почти два года с момента поражения Комми от Лопеса. С тех пор ганский боксер провел всего один поединок, в середине февраля этого года в Лас-Вегасе. Соперником 34-летнего боксера был Джексон Мартинес (19-2-0), который большую часть своей профессиональной карьеры провел в родной Доминиканской республике. После того, как Мартинес, несмотря на поражение, неплохо проявил себя в противостоянии с Роландо Ромеро (14-0-0), ему дали шанс сразиться с Комми, и до конца поединка он даже вел по судейским карточкам. В конце концов, ганский боец ​​тяжело нокаутировал Мартинеса, вернувшись на победный путь после поражения от Лопеса.

— Я в порядке и очень взволнован. Я здесь в Мэдисон Сквер Гарден во второй раз. В последнее время я не очень хорошо справляюсь, поэтому у меня есть возможность исправить это. Вся моя страна позади меня. Проигрыш — это часть бокса, поэтому независимо от того, как вы проиграете, все зависит от того, как вы вернетесь. Итак, что бы ни случилось в поединке с Лопесом, это то, кем я являюсь как мужчина. Я знал, что мне нужно вернуться с треском, и я вернулся. Поэтому Ломаченко выбрал меня своим соперником, и в субботу посмотрим, чем все это закончится. — сказал Комми в четверг днем.

Мнение букмекеров

Победа Ломаченко – 1.08

Победа Комми – 7.20

Трансляция

Поединок эксклюзивно в Украине покажет портал Мегого. Начало трансляции в 04:00 утра воскресенья.