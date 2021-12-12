Камбосос прокомментировал победу Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос-младший (20-0, 10 КО) прокомментировал победу Василия Ломаченко над Ричардом Комми.

«Отличный боксерский поединок Ломы, который ставит его на уровне с Хэйни, Танком (Джервонотой Дэвисом) и Райаном (Гарсией), даже после его поражения в бою против Теофимо. Респект Комми, воину, который хорошо держался.

С нетерпением жду боя с одним из них в 2022 году, от имени императора», – заявил Камбосос на своей странице в твиттере.

Напомним, украинец победил африканца единогласным решением судей – 117-110, 119-108, 119-108.