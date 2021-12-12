Комми сделал заявление после поражения от Ломаченко

Ричард Комми (30-4, 27 КО) после поражения от украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) заявил, что он бился за свою страну, за свой народ, но разочаровал их, хотя верит, что еще сможет вернуться.

«В 7-м раунде, когда я упал, я на секунду потерял концентрацию – и бум. Я просто отвел от него свои глаза, вот и все. Мне следовало сохранять концентрацию, но что случилось, то случилось.

Ломаченко – отличный боксер. Я сделал то, что должен был сделать. Я горжусь своим народом и сражаюсь за него. Я очень люблю свой народ», — сказал он.

Также Комми добавил, что его амбиции остаются прежними и он хоету быть двукратным чемпионом мира.

Напомним, Ломаченко победил Комми единогласным решением судей 117-110, 119-108, 119-108.