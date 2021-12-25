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Бокс

Хирн раскрыл некоторое детали по реваншу Усик — Джошуа

отСергей

Дек 25, 2021 ,

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что реванш бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с чемпионом IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) может пройти в Великобритании.

По его словам, апрель является наиболее реалистичным месяцем для этого боя, но стороны еще не определились с местом.

«У нас есть предложения со всего мира, но я думаю, что лучший вариант – Великобритания. Мы должны поговорить с Александром Красюком, думаю это случится после Рождества. Пора начинать переговоры, которые продвинут это дело вперед», – сказал Хирн.

от Сергей

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