Хирн раскрыл некоторое детали по реваншу Усик — Джошуа

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что реванш бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с чемпионом IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) может пройти в Великобритании.

По его словам, апрель является наиболее реалистичным месяцем для этого боя, но стороны еще не определились с местом.

«У нас есть предложения со всего мира, но я думаю, что лучший вариант – Великобритания. Мы должны поговорить с Александром Красюком, думаю это случится после Рождества. Пора начинать переговоры, которые продвинут это дело вперед», – сказал Хирн.