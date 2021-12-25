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Бокс

Тренер Уайлдера рассказал, кто может побить Усика

отСергей

Дек 25, 2021 ,

Супертяжеловес и тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт оценил возможность проведения боя чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) против обладателя пояса по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).

По его словам, Усика бился с ведущими бойцами и побеждал их.

«Также нужно подумать о том, что сейчас хорошее время для Усика, чтобы подраться с Фьюри. Да, Тайсон побил Уайлдера, но он уже не тот, что раньше. Помимо меня, об этом говорит только один человек – Джон Фьюри, его отец», — сказал он.

Также Малик Скотт добавил, что стиль, в котором сейчас дерется Фьюри, сработает на Усика и позволит ему выиграть эту битву.

«Если кто и может побить Александра, так это Тайсон времен боя с Владимиром Кличко. Но этот новый Фьюри подходит Александру. Не удивляйтесь, если Усик станет абсолютным чемпионом мира и победит Фьюри в следующем году», — отметил он для Boxing News.

от Сергей

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