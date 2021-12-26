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Бокс

Хитров назвал самого опасного соперника для Усика

отСергей

Дек 26, 2021

Украинский средневес Евгений Хитров считает, что Александр Усик сводил Энтони Джошуа в детский садик.

По его словам, украинский боксер одолеет британца и в реванше.

«Поэтому они пытаются пропетлять, чтобы не боксировать сразу в реванше, чтобы Усик сначала отбоксировал с Фьюри.

Вот Фьюри — это самый опасный вообще. Он – тот же самый Усик, такой же красава, только тяжелее. Вот в чем проблема. Поэтому это будет самый интересный бой века. Я за последние десять лет не помню такого боя», – сказал Хитров в интервью Boxing Studio.

от Сергей

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