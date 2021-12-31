Аллахьяр трогательно попрощался с Зарей

Иранский вингер Аллахьяр Сайядманеш написал прощальный пост для луганской «Зари».

Он отметил, что тяжело прощаться с теми, кого любишь, но эти 1,5 года с командой были невероятными и «Заря» навсегда останется в его сердце.

«Я никогда не забуду эти потрясающие времена и воспоминания, которых мы добились за этот период.

Хочу поблагодарить всех партнеров по команде, тренеров и персонал за все, что они сделали, как помогли мне стать сильнее как личности и футболисту.

Прощай, «Заря». Мужики», – написал иранец на своей странице в инстаграм.

Напомним, что Сайядманеш играл за «Зарю» на правах аренды.