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Бокс

Прайс сообщил, сможет ли Фьюри победить Усика

отСергей

Янв 5, 2022 ,

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс (25-7, 20 КО) заявил, что есть только один боксер, который сможет победить чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО).

По его словам, этим боксером является Тайсон Фьюри, поскольку он нестандартно ищет способ одержать победу.

«Это не бокс по учебнику, который может прочитать хорошо обученный боец, его боксерский стиль уникален. Еще один человек, обладающий похожим стилем, и у которого есть отличный мотор – это Джо Джойс. Я думаю, что он может доставить Усику проблем за счет габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения боя, даже в плане нанесения ударов», – сказал Прайс в интервью talkSPORT.

от Сергей

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