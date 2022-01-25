Красюк назвал Фьюри человеком с большим сердцем

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк отметил, что Тайсон Фьюри является большим человеком.

«Я уважаю Тайсона Фьюри. Мне нравится, как он выступает и раскручивает бои. Он много говорит, но только ради того, чтобы сделать поединок более популярным.

Однако в конечном итоге он уважает своего соперника. Кажется, что Фьюри – большой человек с большим сердцем.

Мысли Усика насчет этих комментариев? Ничего особенного. Вероятно, он так же относится к Тайсону. Он знает, что Фьюри – большой болтун и говорит все, что хочет и о чем думает», – сказал Красюк в интервью ютуб-каналу Boxing Social.