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Бокс

Фьюри не хочет драться с Усиком в следующем бою

отСергей

Янв 27, 2022 ,

Промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) может состояться позже.

 По его словам, всегда был план, чтобы Усик и Фьюри подрались в апреле-мае, а в затем в ноябре или декабре победитель подрался с Джошуа.

«Но теперь Фьюри говорит, что хочет драться в марте, и это точно будет нетитульный бой, учитывая ситуацию с Уайтом.

Я не знаю, почему Фьюри не хочет драться с Усиком в следующем бою, но это факт, что не хочет. Он меняет свое мнение каждый день», — приводит слова Хирна boxingscene.com.

от Сергей

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