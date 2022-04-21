Усик назвал фаворита боя Фьюри – Уайт

1 день ago Сергей

Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился ожиданиями от боя Фьюри – Уайт.

Украинец отметил, что не сильно ждет этого боя.

«У нас много проблем в нашей стране. Мое сердце и мнения на моей родине, Украине. Но обязательно буду смотреть это сражение. Кстати, очень рад, что немецкие поклонники бокса так заинтересовались. Чувствую себя очень польщенным», — сказал он.

Также Усик считает Фьюри фаворитом боя.

«Он технически лучше и имеет лучшие боксерские способности. Также он больше, имеет высокий боксерский IQ, легко двигается в ринге», — приводит слова украинца bild.de.

Напомним, поединок пройдет 23 апреля.

Сергей

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